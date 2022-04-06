ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фил ФоденКлючевая замена. «Манчестер Сити» и Фоден сорвали мастер-класс Симеоне
  • 21:10
    • «Бавария» и «Вильярреал» огласили стартовые составы
  • 20:58
    • «Ростов» одолел «Крылья Советов», Полоз не забил пенальти
  • 20:39
    • Бензема и Винисиус сыграют в атаке «Реала» против «Челси»
  • 23:37
    • «Бернли» обыграл «Эвертон» в чемпионате Англии
  • 22:06
    • Шестеркин и Капризов попали в топ-10 игроков сезона НХЛ по версии The Athletic
    Все новости спорта

    «Бернли» обыграл «Эвертон» в чемпионате Англии

    «Бернли» — «Эвертон»: счет 3:2, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Эвертон Бернли
    В перенесенном поединке 19 тура АПЛ «Бернли» у себя дома обыграл «Эвертон» со счетом 3:2.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В составе хозяев забивали Натан Коллинз, Джей Родригес и Максвелл Корне, гол которого стал победным.

    У гостей дубль оформил Ришарлисон. Бразилец реализовал два пенальти.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Бёрнли — Эвертон 3:2
    Голы: 1:0 Нэйтан Коллинз (12'), 1:1 Ришарлисон (пенальти) (18'), 1:2 Ришарлисон (пенальти) (41'), 2:2 Ник Поуп (57'), 3:2 Максвелл Корне (85') Бёрнли: Ник Поуп, Коннор Робертс (Мэттью Лоутон, 72'), Нэйтан Коллинз, Джеймс Тарковски, Чарли Тейлор, Аарон Леннон (Дуайт Макнил, 85'), Эшли Вествуд, Джош Браунхилл, Максвелл Корне, Ник Поуп, Ваутер Вегорст (Матей Выдра, 80') Эвертон: Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин, Энтони Гордон (Демарай Грей, 73'), Алекс Айуоби, Мэйсон Холгейт (Хосе Саломон Рондон, 87'), Абдулайе Дукуре, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Бен Годфри, Джонджо Кенни, Джордан Пикфорд Предупреждения: Мэйсон Холгейт (3'), Джош Браунхилл (10'), Бен Годфри (54'), Мэттью Лоутон (76')

    «Эвертон» имеет 25 очков и занимает 17 место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» набрал 24 пункта и находится на 18 строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Трактор» с размахом начнет домашнюю часть серии?
  • «Трактор» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Встреча двух атакующих команд
  • «Лейпциг» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Сможет ли «Барса» выиграть на поле «Айнтрахта»?
  • «Айнтрахт» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Лейпциг — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Даллас — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Брага — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алианса Лима — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чикаго — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры