«Бернли» — «Эвертон»: счет 3:2, обзор голов

В перенесенном поединке 19 тура АПЛу себя дома обыгралсо счетом 3:2.

В составе хозяев забивали Натан Коллинз, Джей Родригес и Максвелл Корне, гол которого стал победным.

У гостей дубль оформил Ришарлисон. Бразилец реализовал два пенальти.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Эвертон 3:2 Голы: 1:0 Нэйтан Коллинз (12'), 1:1 Ришарлисон (пенальти) (18'), 1:2 Ришарлисон (пенальти) (41'), 2:2 Ник Поуп (57'), 3:2 Максвелл Корне (85') Бёрнли: Ник Поуп, Коннор Робертс (Мэттью Лоутон, 72'), Нэйтан Коллинз, Джеймс Тарковски, Чарли Тейлор, Аарон Леннон (Дуайт Макнил, 85'), Эшли Вествуд, Джош Браунхилл, Максвелл Корне, Ник Поуп, Ваутер Вегорст (Матей Выдра, 80') Эвертон: Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин, Энтони Гордон (Демарай Грей, 73'), Алекс Айуоби, Мэйсон Холгейт (Хосе Саломон Рондон, 87'), Абдулайе Дукуре, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Бен Годфри, Джонджо Кенни, Джордан Пикфорд Предупреждения: Мэйсон Холгейт (3'), Джош Браунхилл (10'), Бен Годфри (54'), Мэттью Лоутон (76')

«Эвертон» имеет 25 очков и занимает 17 место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» набрал 24 пункта и находится на 18 строчке.