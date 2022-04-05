Капелло: Думаю, Россию вернут в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА

Бывший главный тренер сборной Россиипо футболу выразил надежду на скорейшее возвращение российских клубов и сборных на международную арену.

«Думаю, Россию вернут в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА. Я надеюсь, что в ближайшем будущем по всем видам спорта российские спортсмены смогут снова принимать участие в турнирах», — приводит слова Капелло «Чемпионат».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда не сыграла в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, потеряла возможность поехать на мировое первенство в Катаре.

А московский «Спартак» покинул Лигу Европы, так и не сыграв свои матчи на стадии 1/8 финала.