Саутгейт: Сборная США особенно интригует, у них есть несколько очень хороших игроков

Главный тренер сборной Англииоценил результаты жеребьевки чемпионата мира 2022 года.

Англичане попали в группу B, где сыграют с командами США, Ираном, а также с Уэльсом, Шотландией или Украиной.

«Мы не так давно играли с США и Ираном. Третий соперник неизвестен, но возможно британское дерби.

Команда США особенно интригует. У них есть несколько очень хороших игроков, мы знаем, на что они способны.

Сборная Англии должна выйти из группы. Это наша первая задача, будем отталкиваться от этого.

Посев в первой корзине дает преимущество, так как ты избегаешь 6-7 больших команд. Большинство команд первой корзины довольны своими группами», — приводит слова Саутгейта BBC Sport.

Чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.