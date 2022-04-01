Онугха: Настроение плохое, но голову опускать нет смысла и думать от зоне вылета тоже

Нападающий «Рубина»после поражения от(2:3) высказался об ушедших легионерах казанского клуба.

Напомним, что ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

«Настроение плохое, но голову опускать нет смысла и думать от зоне вылета тоже. Никто не хочет проигрывать, хотим брать очки. Готовимся и настраиваемся на победу.

Ни с кем сейчас не общаюсь из ушедших. Они имели право на это. Это их выбор. Тальби вернулся и мы рады, что такой сильный центральный защитник с нами.

Шоком уход Хвичи не был. До этого иностранцы уходили в "Краснодаре" и морально все были к этому готовы. Для ребят это шанс показать себя», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Казанская команда идет на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.