Флик: Германия попала в интересную группу

Главный тренер сборной Германиипрокомментировал итоги жеребьевки группового этапа ЧМ-2022.

Германия сыграет с Испанией, Японией и победителем стыкового матча Коста-Рика — Новая Зеландия.

«Это будет непростой задачей, но у нас большие цели на турнир. Мы должны принимать все то, что встречается нам на пути. Это захватывающая, интересная группа для всех нас.

Япония — это команда, которая всегда играет на чемпионатах мира. У них много футболистов, которые играют в Бундеслиге, поэтому уровень у них высокий.

Честно говоря, мы хотели организовать товарищеский матч с Японией, но, конечно, сейчас это невозможно.

Коста-Рика была нашим соперником по матчу открытия в 2006 году, у нас остались теплые воспоминания о той игре.

Все команды развивались, у всех команд есть что-то особенное. Нам просто нужно убедиться, что мы выйдем в плей-офф», — цитирует Флика пресс-служба Немецкого футбольного союза.