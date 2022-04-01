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    Флик: Германия попала в интересную группу

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    Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа ЧМ-2022.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    Германия сыграет с Испанией, Японией и победителем стыкового матча Коста-Рика — Новая Зеландия.

    «Это будет непростой задачей, но у нас большие цели на турнир. Мы должны принимать все то, что встречается нам на пути. Это захватывающая, интересная группа для всех нас.

    Япония — это команда, которая всегда играет на чемпионатах мира. У них много футболистов, которые играют в Бундеслиге, поэтому уровень у них высокий.

    Честно говоря, мы хотели организовать товарищеский матч с Японией, но, конечно, сейчас это невозможно.

    Коста-Рика была нашим соперником по матчу открытия в 2006 году, у нас остались теплые воспоминания о той игре.

    Все команды развивались, у всех команд есть что-то особенное. Нам просто нужно убедиться, что мы выйдем в плей-офф», — цитирует Флика пресс-служба Немецкого футбольного союза.

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