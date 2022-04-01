Коутиньо может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

Полузащитник «Барселоны», который находится в аренде в «Астон Вилле», имеет все шансы для перехода в «Ньюкасл», сообщает издание Sport.es.

По данным источника, «сороки» следит за ситуацией с контрактом бразильца в каталонском клубе и готовы предложить футболисту один миллион евро за то, чтобы он перешел в их команду.

Ранее появилась информация, что «Астон Вилла» хочет подождать до мая, чтобы принять окончательное решение. Бирмингемцы могут выкупить Коутиньо за 40 миллионов евро.

За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач.