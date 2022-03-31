Инфантино: Отстранение российских команд не было легким решением, но это способ приблизить мир

Президент ФИФАвысказался об отстранении российских команд.

Ранее ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.

В связи с этим 24 марта не состоялась полуфинальная встреча сборной России с командой Польши в рамках стыкового мини-турнира за право выхода в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Могу только призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта. Исключение сборной России (из квалификации ЧМ-2022) и российских клубов (из еврокубков) не было легким решением.

Оно коснулось людей, которые любят футбол. Но для нас это было способом приблизить мир», — сказал Инфантино «Р-Спорту».

Также президент ФИФА сообщил, что организация не планирует исключать РФС.

«Исключение РФС из ФИФА — не вариант. Если мы не будем собирать людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой», — заявил Инфантино.

В четверг, 31 марта, конгресс ФИФА не рассматривал вопрос приостановки членства РФС в организации.