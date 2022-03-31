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    Алаев: РФС остается частью футбольной семьи, удалось сохранить рабочие отношения с коллегами

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    Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, который возглавлял российскую делегацию на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), подвел итоги заседания.

    Конгресс ФИФА
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    Конгресс ФИФА

    «Конгресс ФИФА — отличная возможность лично пообщаться с представителями футбольных федераций со всего мира и ФИФА.

    Несмотря на внешнее давление, РФС удалось сохранить рабочие отношения с коллегами. Тема исключения или вопросы, связанные с какими-либо санкциями в отношении России, на конгрессе не поднимались.

    Напротив, как вы знаете, русский язык получил статус одного из официальных в ФИФА, и мы не можем это не приветствовать.

    РФС остается частью футбольной семьи, но при этом, безусловно, продолжит отстаивать наше законное право участвовать в международных соревнованиях в CAS», — передает слова Алаева пресс-служба РФС.

    Конгресс ФИФА в Дохе прошел 31 марта. Вопрос об исключении или приостановлении членства Российского футбольного союза (РФС) не поднимался.

    В конце февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

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