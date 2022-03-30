Сборная Перу победила Парагвай и сыграет в межконтинентальном плей-офф ЧМ-2022

Сборнаяв заключительном туре отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке обыграла на своем поле— 2:0.

Голами в составе перуанцев отметились Джанлука Лападула и Йосимар Йотун.

В параллельных матчах сборная Чили проиграла Уругваю — 0:2, а Колумбия в гостях одолела Венесуэлу — 1:0.

Таким образом, сборная Перу набрала 24 очка и завершила квалификационный турнир на пятом месте, которое дает право сыграть в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. Соперником перуанцев будет победитель пары ОАЭ — Австралия.

Также сборная Эквадора на своем поле сыграла вничью с Аргентиной со счетом 1:1, а Бразилия разгромила в гостях Боливую 4:0.

Напрямую на ЧМ-2022 от южноамериканской зоны вышли Бразилия, Аргентина, Уругвай и Эквадор.