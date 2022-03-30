Кьеллини завершит карьеру в сборной Италии

Защитник «Ювентуса»намекнул на завершение карьеры в сборной Италии.

Напомним, что 24 марта Италия проиграла Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче отбора ЧМ-2022 и осталась без путевки на мундиаль.

29 марта итальянцы провели контрольный матч со сборной Турции (3:2). 37-летний футболист начал матч в стартовом составе.

Когда его заменили, защитник «Ювентуса» снял капитанскую повязку, поцеловал ее и надел на руку Джанлуиджи Доннаруммы. Покидая поле, он тепло обнял тренера Роберто Манчини.

«Мы ожидали, что сегодня вечером сыграем совсем другую игру, и мы не можем этого отрицать.

Четверг стал печальной страницей в книге истории нашей карьеры, внутри нас всегда будет пустота. Но в спорте, как и в жизни, у нас должны быть силы, чтобы встать на ноги. Всегда.

А эти парни впишут еще не одну важную страницу в историю итальянского футбола, подарив всем нам те же эмоции, которые нам посчастливилось испытать прошлым летом.

Всегда и навсегда, FORZA AZZURRI» — написал футболист в социальных сетях.

Кьеллини выступал за сборную Италии с 2004 года. На счету защитника 116 матчей в составе национальной команды и 8 голов.

Кьеллини теперь занимает пятое место по количеству матчей за сборную за всю историю наряду с Андреа Пирло, уступая только Даниэле Де Росси, Паоло Мальдини, Фабио Каннаваро и Джанлуиджи Буффону.

Вместе со сборной Италии Кьеллини стал чемпионом Европы-2020.