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    Кьеллини завершит карьеру в сборной Италии

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    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини намекнул на завершение карьеры в сборной Италии.

    Джорджо Кьеллини
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    Джорджо Кьеллини

    Напомним, что 24 марта Италия проиграла Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче отбора ЧМ-2022 и осталась без путевки на мундиаль.

    29 марта итальянцы провели контрольный матч со сборной Турции (3:2). 37-летний футболист начал матч в стартовом составе.

    Когда его заменили, защитник «Ювентуса» снял капитанскую повязку, поцеловал ее и надел на руку Джанлуиджи Доннаруммы. Покидая поле, он тепло обнял тренера Роберто Манчини.

    «Мы ожидали, что сегодня вечером сыграем совсем другую игру, и мы не можем этого отрицать.

    Четверг стал печальной страницей в книге истории нашей карьеры, внутри нас всегда будет пустота. Но в спорте, как и в жизни, у нас должны быть силы, чтобы встать на ноги. Всегда.

    А эти парни впишут еще не одну важную страницу в историю итальянского футбола, подарив всем нам те же эмоции, которые нам посчастливилось испытать прошлым летом.

    Всегда и навсегда, FORZA AZZURRI» — написал футболист в социальных сетях.

    Кьеллини выступал за сборную Италии с 2004 года. На счету защитника 116 матчей в составе национальной команды и 8 голов.

    Кьеллини теперь занимает пятое место по количеству матчей за сборную за всю историю наряду с Андреа Пирло, уступая только Даниэле Де Росси, Паоло Мальдини, Фабио Каннаваро и Джанлуиджи Буффону.

    Вместе со сборной Италии Кьеллини стал чемпионом Европы-2020.

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