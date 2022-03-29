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    Дания разгромила Сербию, Эриксен забил гол

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Дании Сборная Сербии
    Сборная Дании в товарищеском матче разгромила Сербию со счетом 3:0.

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    В составе датчан забивали Йоаким Мехле, Йеспер Линдстрем и Кристиан Эриксен.

    Ранее Эриксен забил в ворота голландцев. Это его второй гол после сердечного приступа на Евро-2020.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Дания — Сербия 3:0
    Голы: 1:0 Йоаким Мехле (15'), 2:0 Йеспер Линдстрём (53'), 3:0 Кристиан Эриксен (57') Дания: Каспер Шмейхель, Расмус Кристенсен, Йоаким Андерсен (Виктор Нельссон, 66'), Янник Вестергор, Йоаким Мехле, Кристиан Эриксен (Филип Биллинг, 80'), Кристиан Нергор, Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Матиас Йенсен, 66'), Andreas Skov Olsen (Андреас Максё, 80'), Каспер Дольберг (Андреас Корнелиус, 56'), Йеспер Линдстрём (Якоб Бруун Ларсен, 56') Сербия: Александр Митрович (Марко Груич, 62'), Сергей Милинкович-Савич, Душан Тадич, Филип Костич, Неманья Гудель, Саша Лукич (Лука Йович, 46'), Андрия Живкович (Неманья Радоньич, 46'), Страхиня Павлович (Стефан Митрович, 73'), Милош Велькович (Матия Настасич, 46'), Никола Миленкович, Предраг Райкович

    Напомним, что ранее Дания обыграла Нидерланды со счетом 4:2.

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