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    «Милан» согласовал контракт с защитником «Лилля»

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    Защитник «Лилля» Свен Ботман может перейти в «Милан» по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

    Свен Ботман
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    Свен Ботман

    По информации источника, с 22-летним нидерландским оборонцем уже согласовали 5-летний контракт с окладом в три миллиона евро плюс бонусы, а с руководством «догов» миланцы почти договорились о сумме компенсации.

    «Россонери» рассчитывают закрыть этот вопрос в ближайшее время, а уже летом объявить официально.

    В нынешнем сезоне Ботман забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 28 матчах за «Лилль». Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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