Саутгейт об игре со Швейцарией: Отличная проверка для Англии

Главный тренер сборной Англииподвел итоги товарищеской игры со Швейцарией (2:1).

«Отличная проверка для нас. Мы знали, что это очень хорошая команда, которая даст нам серьезный бой. Мы многое поняли о наших новичках и о футболистах, которым не хватало международного опыта.

Мы знаем, что швейцарцы хорошо подготовлены тактически, но мы прибавляли по ходу игры. Свой вклад внесли вышедшие на замену футболисты. Я доволен победой.

Мы не думаем, что у Стоунза серьезная травма, он может быть готов к следующему матчу. Не было смысла рисковать им», — цитирует Саутгейта Sky Sports.