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    Кейруш: Я в десятке лучших тренеров в мире. Я единственный, кто выводил 4 команды на ЧМ

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    Главный тренер сборной Египта Карлуш Кейруш включил себя в число лучших в мире.

    Карлуш Кейруш
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    Карлуш Кейруш

    Его команда обыграла Сенегал (1:0) в первом матче за выход на ЧМ-2022.

    «Не вижу причин расстраиваться или грустить из-за нашей игры. Мы победили чемпионов Африки. Во втором матче мы всеми силами будем защищать это преимущество.

    Я 44 года работаю тренером в разных странах. Я провел свыше 2 000 матчей. Я единственный тренер, который выводил на ЧМ четыре команды.

    Я вхожу в десятку лучших тренеров мира», — заявил Кейруш Portugoal.

    При участии португальского специалиста на чемпионат мира выходили команды ЮАР (2002), Португалии (2010), Ирана (2014, 2018).

    Лучший результат в истории принадлежит Карлосу Альберто Паррейре — он 6 раз работал на ЧМ главным тренером.

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