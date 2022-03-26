начнут матч в 12:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 26.03.2022.

Последний матч между собой: «Торпедо» — «Томь» 3:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Томь» — «Торпедо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Торпедо»).

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