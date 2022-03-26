«Томь»
«Томь» в нынешнем сезоне демонстрирует вполне качественный футбол. Команда сейчас логично ходит в середняках.
На текущий момент томичи занимают 12 место в таблице. Причем команде едва ли светит побороться за что-то большее, но и вылет не светит.
Коэффициенты матча Томь — Торпедо
Между тем, в минувшем туре «Томь» очками не разжилась. Томичи дома уступили молодой краснодарской поросли (1:2).
Наверняка томичи постараются реабилитироваться за неудачу с кубанцами. Между тем, соперник выглядит сильнее.
«Торпедо»
Команда Александра Бородюка продолжает борьбу за выход в РПЛ. И ведь торпедовцы постепенно прибавляют в игре.
«Торпедо» на текущий момент занимает 3 место в таблице. Причем команда отличается неплохой атакой, забившей уже 49 раз.
Минувший тур сложился для торпедовцев просто блестяще. На выезде минимально был обыгран один из конкурентов «Факел».
В атаке основной расчет на Амура Калмыкова. Форвард уже настрелял 12 мячей в ворота соперников.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.51, на ничью за 4.04, а на «Томь» — за 6.85.
Хозяева крайне невыгодно выглядели в своем последнем матче.
Торпедовцы
Москвичи выглядят слаженнее и эффективнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» в 1 тайме с коэффициентом 2.12.