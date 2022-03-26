«Томь» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 марта, начало — в 12:00 мск. «Томь» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Томь»

«Томь» в нынешнем сезоне демонстрирует вполне качественный футбол. Команда сейчас логично ходит в середняках.

На текущий момент томичи занимают 12 место в таблице. Причем команде едва ли светит побороться за что-то большее, но и вылет не светит.

Коэффициенты матча Томь — Торпедо 1 7.10 X 4.05 2 1.50 Ставка

Между тем, в минувшем туре «Томь» очками не разжилась. Томичи дома уступили молодой краснодарской поросли (1:2).

Прогнозы на ФНЛ

Наверняка томичи постараются реабилитироваться за неудачу с кубанцами. Между тем, соперник выглядит сильнее.

«Торпедо»

Команда Александра Бородюка продолжает борьбу за выход в РПЛ. И ведь торпедовцы постепенно прибавляют в игре.

«Торпедо» на текущий момент занимает 3 место в таблице. Причем команда отличается неплохой атакой, забившей уже 49 раз.

Минувший тур сложился для торпедовцев просто блестяще. На выезде минимально был обыгран один из конкурентов «Факел».

В атаке основной расчет на Амура Калмыкова. Форвард уже настрелял 12 мячей в ворота соперников.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.51, на ничью за 4.04, а на «Томь» — за 6.85.

Хозяева крайне невыгодно выглядели в своем последнем матче.

Торпедовцы стремглав несутся в зону прямого повышения в классе .

Москвичи выглядят слаженнее и эффективнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» в 1 тайме с коэффициентом 2.12.