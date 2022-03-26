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    Торпедовский блицкриг заказывали?!

    «Томь» — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, ФНЛ, 26 марта 2022 года

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    Александр Бородюк
    «Томь» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 марта, начало — в 12:00 мск. «Томь» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 26 Марта 2022 года
    Томь
  • Томск
    •  Томь 12:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
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    «Томь»

    «Томь» в нынешнем сезоне демонстрирует вполне качественный футбол. Команда сейчас логично ходит в середняках.

    На текущий момент томичи занимают 12 место в таблице. Причем команде едва ли светит побороться за что-то большее, но и вылет не светит.

    Коэффициенты матча Томь — Торпедо

  • 1
  • 7.10
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.50
  • Ставка
    •

    Между тем, в минувшем туре «Томь» очками не разжилась. Томичи дома уступили молодой краснодарской поросли (1:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Наверняка томичи постараются реабилитироваться за неудачу с кубанцами. Между тем, соперник выглядит сильнее.

    «Торпедо»

    Команда Александра Бородюка продолжает борьбу за выход в РПЛ. И ведь торпедовцы постепенно прибавляют в игре.

    «Торпедо» на текущий момент занимает 3 место в таблице. Причем команда отличается неплохой атакой, забившей уже 49 раз.

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    • Минувший тур сложился для торпедовцев просто блестяще. На выезде минимально был обыгран один из конкурентов «Факел».

    В атаке основной расчет на Амура Калмыкова. Форвард уже настрелял 12 мячей в ворота соперников.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.51, на ничью за 4.04, а на «Томь» — за 6.85.

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    Хозяева крайне невыгодно выглядели в своем последнем матче.

    Торпедовцы стремглав несутся в зону прямого повышения в классе.

    Москвичи выглядят слаженнее и эффективнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» в 1 тайме с коэффициентом 2.12.

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    «Томь» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на футбол. Торпедовский блицкриг заказывали?!
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