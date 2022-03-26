Саутгейт высказался о непопадании сборной Италии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англиипрокомментировал непопадание Сборной Италии на ЧМ-2022.

Напомним, что итальянцы в полуфинале стыков уступили Северной Македонии (0:1).

«Я был сильно удивлен. У всех команд есть факторы, влияющие на ее игру, будь то физическая форма или эмоциональное состояние игроков.

Оправиться от эмоций финала Евро, а затем выступить так же, как итальянцы осенью, было абсолютно фантастически. Ожидал от них лучшего результата, но думаю, что они, как и многие, недооценили стадию квалификации», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.