Саутгейт высказался о непопадании сборной Италии на ЧМ-2022

Гарет Саутгейт Фото: globallookpress.com
Напомним, что итальянцы в полуфинале стыков уступили Северной Македонии (0:1).
«Я был сильно удивлен. У всех команд есть факторы, влияющие на ее игру, будь то физическая форма или эмоциональное состояние игроков.
Оправиться от эмоций финала Евро, а затем выступить так же, как итальянцы осенью, было абсолютно фантастически. Ожидал от них лучшего результата, но думаю, что они, как и многие, недооценили стадию квалификации», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.