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    «Алания» на своем поле уступила «Волгарю»

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    Владикавказская «Алания» уступила астраханскому «Волгарю» (0:1) в домашнем матче 29-го тура чемпионата ФНЛ.

    «Алания»
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    «Алания»

    Автором единственного мяча в добавленное к первому тайму время стал полузащитник Евгений Морозов.

    «Алания» потерпела второе поражение подряд и остается на четвертом месте в турнирной таблице (49 очков). «Волгарь» выиграл третью встречу к ряду, но остается на 17-й строчке (32 очка).

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    В параллельном матче волгоградский «Ротор» одержал домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» — 2:1.

    В составе победителей дубль оформил Николай Кипиани, отличившийся на 7-й и 68-й минутах.

    Гости ответили голом Вагиз Галиулина на 70-й минуте.

    Прогнозы на ФНЛ

    Еще в одном матче челнинский КАМАЗ потерпел домашнее поражение от тольяттинского «Акрона» — 1:2.

    В составе победителей отличились Илья Зуев (45+1 минута) и Карим Гираев (70). За хозяев гол забил Евгений Воронин (53).

    Все футбольные трансферы

    Ранее лидер сезона «Оренбург» был разгромлен на выезде «Краснодаром-2» со счетом 2:5.

    Хозяева уже к 9-й минуте вели с разницей в два мяча благодаря голам Богдана Рейхмена (3-я минута) и Олакунле Олусегуна (9).

    Сокративший на 61-й минуте отставание в счете Сергей Бреев тут же был удален с поля за вторую желтую карточку. «Оренбургу» удалось сравнять счет на 66-й минуте — отличился Владимир Полуяхтов.

    Но спустя три минуты команда лишилась еще одного игрока — удаление заработал Михаил Сиваков.

    В оставшиеся минуты «Краснодар-2» забил трижды — дубль оформил Алекс Мацукатов (72 — пенальти, 80), еще один гол забил Рустам Халназаров (87).

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    В других матчах «Спартак-2» дома обыграл «Металлург» — 3:2, а «Велес» на своем поле был сильнее «Олимпа-Долгопрудного» (1:0).

    «Оренбург» с 59 очками остался на первом месте в ФНЛ с 5 очками отрыва от «Торпедо», которое имеет игру в запасе. «Краснодар-2» (39 очков) занимает 12-е место, «Спартак-2» (40) — 12-е, «Металлург» (21) — 19-е, «Велес» (40) — 10-е, а «Олимп-Долгопрудный» (32) — 15-е.

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