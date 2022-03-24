Заика: Атмосфера в сборной приятная, приятно находиться среди лучших

Защитник «Сочи»рассказал о своих впечатлениях от сбора национальной команды России в Новогорске, который продлится до 27 марта.

«Когда ехал в сборную, было небольшое волнение: так всегда бывает, когда едешь куда-то, где тебя ждет все новое и ты осторожно ко всему относишься.

Конечно, присутствует небольшое волнение, когда ты приходишь в новый коллектив.

С Сергеем Тереховым обсудили сборную, и все, но было самому интереснее узнать, понять, познакомиться и так далее.

Атмосфера приятная, приятно находиться среди лучших. Сборная — это то, к чему стремишься», — заявил Заика в беседе с пресс-службой сборной России.

Сборной России решением ФИФА временно запрещено участвовать в турнирах под эгидой организации.