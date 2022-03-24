ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — фаворит на титулТрое в гонке, не считая «Юве»: кто выиграет скудетто
  • 20:58
    • «Матч ТВ» лишили возможности трансляций матчей отбора ЧМ-2022 в Южной Америке
  • 18:55
    • Шома Уно выиграл короткую программу на ЧМ в Монпелье
  • 18:30
    • Хвича Кварацхелия сменил «Рубин» на «Динамо» Батуми
  • 18:11
    • Сборные Японии и Саудовской Аравии вышли на ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Заика: Атмосфера в сборной приятная, приятно находиться среди лучших

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Сочи Сборная России Футбол России РПЛ
    Защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал о своих впечатлениях от сбора национальной команды России в Новогорске, который продлится до 27 марта.

    Кирилл Заика
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Заика

    «Когда ехал в сборную, было небольшое волнение: так всегда бывает, когда едешь куда-то, где тебя ждет все новое и ты осторожно ко всему относишься.

    Конечно, присутствует небольшое волнение, когда ты приходишь в новый коллектив.

    С Сергеем Тереховым обсудили сборную, и все, но было самому интереснее узнать, понять, познакомиться и так далее.

    Атмосфера приятная, приятно находиться среди лучших. Сборная — это то, к чему стремишься», — заявил Заика в беседе с пресс-службой сборной России.

    Сборной России решением ФИФА временно запрещено участвовать в турнирах под эгидой организации.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португалия обыграет Турцию с разгромным счетом?
  • Португалия — Турция. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • СКА продолжит выносить «Спартак»?
  • «Спартак» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Порадует ли «Авангард» публику в Балашихе победой?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Португалия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уэльс — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рублев — Кирьос
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Текстильщик
  • Футбол
  • Послезавтра в 08:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры