ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — фаворит на титулТрое в гонке, не считая «Юве»: кто выиграет скудетто
  • 22:19
    • «Магнитка» разгромила «Авангард» в плей-офф КХЛ
  • 21:58
    • Португалия — Турция: стартовые составы команд
  • 20:58
    • «Матч ТВ» лишили возможности трансляций матчей отбора ЧМ-2022 в Южной Америке
  • 18:55
    • Шома Уно выиграл короткую программу на ЧМ в Монпелье
  • 18:30
    • Хвича Кварацхелия сменил «Рубин» на «Динамо» Батуми
    Все новости спорта

    Эриксен: Очень рад возвращению в сборную Дании

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная Дании ЧМ-2022 Брентфорд
    Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен поделился впечатлениями от возвращения в сборную Дании.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Я очень рад возвращению в национальную команду. Прошло много времени, поэтому очень счастлив вернуться. Мне повезло с врачами и диагнозом.

    Все складывается хорошо для того, чтобы вернуться к игре, и это еще больше мотивирует меня к возвращению к прежней жизни.

    Я не приехал бы в сборную, если бы не знал, что смогу спокойно играть и ничего плохого не случится», — приводит слова Эриксена Tuttomercatoweb.

    Напомним, что Эриксен перенес остановку сердца 12 июня 2021 года в первом тайме матча первого тура группового турнира Евро-2020 против Финляндии (0:1).

    Медики реанимировали его прямо на поле. Футболиста доставили в больницу, где его прооперировали и установили дефибриллятор.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португалия обыграет Турцию с разгромным счетом?
  • Португалия — Турция. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Бейл поможет Уэльсу пройти Австрию?
  • Уэльс — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Швеция подтвердит статус фаворита
  • Швеция — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Португалия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уэльс — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рублев — Кирьос
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Текстильщик
  • Футбол
  • Послезавтра в 08:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры