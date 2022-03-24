Эриксен: Очень рад возвращению в сборную Дании

Полузащитник «Брентфорда»поделился впечатлениями от возвращения в сборную Дании.

«Я очень рад возвращению в национальную команду. Прошло много времени, поэтому очень счастлив вернуться. Мне повезло с врачами и диагнозом.

Все складывается хорошо для того, чтобы вернуться к игре, и это еще больше мотивирует меня к возвращению к прежней жизни.

Я не приехал бы в сборную, если бы не знал, что смогу спокойно играть и ничего плохого не случится», — приводит слова Эриксена Tuttomercatoweb.

Напомним, что Эриксен перенес остановку сердца 12 июня 2021 года в первом тайме матча первого тура группового турнира Евро-2020 против Финляндии (0:1).

Медики реанимировали его прямо на поле. Футболиста доставили в больницу, где его прооперировали и установили дефибриллятор.