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    Серж Гнабри покинул расположение сборной Германии

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    Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри покинул расположение национальной команды, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

    Серж Гнабри
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    Серж Гнабри

    Такое решение было принято тренерским штабом сборной из-за лёгких симптомов гриппа у Гнабри. Футболист прошёл тестирование на коронавирус, результат оказался отрицательным. Вместо Гнабри главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик вызвал полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта.

    Сборная Германии в марте проведёт два товарищеских матча. 26 марта подопечные Ханс-Дитера Флика сыграют с национальной командой Израиля, а через три дня проведут встречу со сборной Нидерландов.

    Немецкая команда вышла в финальную стадию чемпионата мира 2022 года в Катаре, заняв 1-е место в группе J отбора ЧМ.

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