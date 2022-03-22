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    Источник: УЕФА хочет разорвать контракт с «Матч ТВ» на показ матчей сборных

    Футбол Футбол на ТВ Кубок Англии Футбол Англии УЕФА Футбол России ФИФА
    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует запретить трансляцию предстоящих матчей под своей эгидой в России, сообщает Yahoo! Sports.

    УЕФА
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    УЕФА

    УЕФА изучает возможность расторжения контракта на трансляцию в России ближайших матчей сборных, в частности, товарищеских игр сборной Англии с Швейцарией (26 марта) и Кот-д’Ивуаром (29 марта).

    Права на показ матчей под эгидой УЕФА принадлежат «Матч ТВ». Ограничения не коснутся стыковых матчей отбора ЧМ-2022, поскольку они проводятся под эгидой ФИФА.

    Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Англии была недовольна показом матчей Кубка Англии в России в прямом эфире.

    FA не могла повлиять на это, так как права на показ турнира в России уже были проданы компанией IMG. При этом FA все равно провела переговоры с IMG, чтобы попросить о приостановке сделки о продаже прав в Россию.

    «Мы ведем переговоры с FA по поводу трансляций Кубка Англии в России и намерены найти решение», — цитирует представителя IMG Daily Mail.

    Теперь в FA опасаются, что в России покажут и ближайшие товарищеские матчи сборной Англии.

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