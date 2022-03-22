Источник: УЕФА хочет разорвать контракт с «Матч ТВ» на показ матчей сборных

(УЕФА) планирует запретить трансляцию предстоящих матчей под своей эгидой в России, сообщает Yahoo! Sports

УЕФА изучает возможность расторжения контракта на трансляцию в России ближайших матчей сборных, в частности, товарищеских игр сборной Англии с Швейцарией (26 марта) и Кот-д’Ивуаром (29 марта).

Права на показ матчей под эгидой УЕФА принадлежат «Матч ТВ». Ограничения не коснутся стыковых матчей отбора ЧМ-2022, поскольку они проводятся под эгидой ФИФА.

Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Англии была недовольна показом матчей Кубка Англии в России в прямом эфире.

FA не могла повлиять на это, так как права на показ турнира в России уже были проданы компанией IMG. При этом FA все равно провела переговоры с IMG, чтобы попросить о приостановке сделки о продаже прав в Россию.

«Мы ведем переговоры с FA по поводу трансляций Кубка Англии в России и намерены найти решение», — цитирует представителя IMG Daily Mail.

Теперь в FA опасаются, что в России покажут и ближайшие товарищеские матчи сборной Англии.