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    «Ман Сити» разгромил «Саутгемптон» и вышел в полуфинал Кубка Англии

    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:4, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Саутгемптон
    В матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» одержал выездную победу над «Саутгемптоном» со счетом 4:1.

    «Ман Сити»
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    «Ман Сити»

    В составе победителей голами отметились Рахим Стерлинг, Кевин де Брейне, Филип Фоден и Рияд Марез.

    Еще один гол защитник «Сити» Эмерик Ляпорт забил в свои ворота.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Саутгемптон — Манчестер Сити 1:4
    Голы: 0:1 Рахим Стерлинг (12'), 1:1 Эмерик Лапорт (автогол) (45 + 2'), 1:2 Кевин Де Брёйне (пенальти) (62'), 1:3 Филип Фоден (75'), 1:4 Рияд Марез (78') Саутгемптон: Фрейзер Форстер, Валентино Ливраменто, Джек Стивенс, Мохаммед Салису, Кайл Уолкер-Питерс, Стюарт Армстронг (Мусса Дженепо, 83'), Ориоль Ромеу Видаль (Уильям Смоллбоун, 88'), Джеймс Уорд-Праус, Мохамед Эльюнуссип (Ибраима Диало, 88'), Шейн Патрик Лонг (Armando Broja, 63'), Адам Армстронг (Че Адамс, 63') Манчестер Сити: Джек Грилиш (Филип Фоден, 64'), Габриэл Жезус (Рияд Марез, 63'), Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес (Фернандиньо, 83'), Кевин Де Брёйне, Жоау Канселу (Александр Зинченко, 82'), Эмерик Лапорт (Натан Аке, 83'), Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Закари Стеффен Предупреждение: Закари Стеффен (72')

    Ранее в полуфинал турнира уже вышли «Челси» и «Кристал Пэлас». Последний полуфиналист определится в противостоянии «Ноттингем Форрест» и «Ливерпуля».

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