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    «Эспаньол» минимально обыграл «Мальорку»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Мальорка Эспаньол
    «Эспаньол» на своём поле сыграл против «Мальорки» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

    Рауль де Томас
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    Рауль де Томас

    Первый и единственный гол в матче был забит на 42-й минуте поединка. Рауль де Томас получил великолепный пас и уверенно реализовал выход один-на-один. Он пробил точно в нижний правый угол ворот и тем самым принес победу «Эспаньолу».

    Футбол. Испания. Примера
    Эспаньол — Мальорка 1:0
    Гол: 1:0 Рауль Де Томас (42') Эспаньол: Диего Лопес (Ойер Оласабаль, 46'), Оскар Хиль, Фернандо Калеро, Леандро Кабрера, Адрия Хинер, Янхель Эррера, Кейди Баре (Мануэль Морланес, 55'), Адриан Эмбарба (Николас Рибаудо, 71'), Серхи Дардер, Тонни Триндаде Вильена (Алейш Видаль, 54'), Рауль Де Томас (Лоренсо Морон, 86') Мальорка: Ведат Мурики, Анхель Родригес (Абдон Пратс, 46'), Дани Родригес, Antonio Sanchez (Сальва Севилья, 60'), Иддрису Баба (Javier Llabres, 82'), Ли Кан Ин (Такэфуса Кубо, 60'), Коста Хауме, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Джованни Гонсалес, Серхио Рико, Диего Лопес (Ойер Оласабаль, 46'), Оскар Хиль, Фернандо Калеро, Леандро Кабрера, Адрия Хинер, Янхель Эррера, Кейди Баре (Мануэль Морланес, 55'), Адриан Эмбарба (Николас Рибаудо, 71'), Серхи Дардер, Тонни Триндаде Вильена (Алейш Видаль, 54'), Рауль Де Томас (Лоренсо Морон, 86') Предупреждения: Коста Хауме (9'), Кейди Баре (23'), Ведат Мурики (37'), Антонио Раильо (62'), Мануэль Морланес (81'), Алейш Видаль (81')

    «Эспаньол» поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 36 очков, а «Мальорка» остается на 17-м месте с 26-ю баллами в активе.

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