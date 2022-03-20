«Эспаньол» минимально обыграл «Мальорку»

на своём поле сыграл противв рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Первый и единственный гол в матче был забит на 42-й минуте поединка. Рауль де Томас получил великолепный пас и уверенно реализовал выход один-на-один. Он пробил точно в нижний правый угол ворот и тем самым принес победу «Эспаньолу».

Футбол. Испания. Примера Эспаньол — Мальорка 1:0 Гол: 1:0 Рауль Де Томас (42') Эспаньол: Диего Лопес (Ойер Оласабаль, 46'), Оскар Хиль, Фернандо Калеро, Леандро Кабрера, Адрия Хинер, Янхель Эррера, Кейди Баре (Мануэль Морланес, 55'), Адриан Эмбарба (Николас Рибаудо, 71'), Серхи Дардер, Тонни Триндаде Вильена (Алейш Видаль, 54'), Рауль Де Томас (Лоренсо Морон, 86') Мальорка: Ведат Мурики, Анхель Родригес (Абдон Пратс, 46'), Дани Родригес, Antonio Sanchez (Сальва Севилья, 60'), Иддрису Баба (Javier Llabres, 82'), Ли Кан Ин (Такэфуса Кубо, 60'), Коста Хауме, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Джованни Гонсалес, Серхио Рико, Диего Лопес (Ойер Оласабаль, 46'), Оскар Хиль, Фернандо Калеро, Леандро Кабрера, Адрия Хинер, Янхель Эррера, Кейди Баре (Мануэль Морланес, 55'), Адриан Эмбарба (Николас Рибаудо, 71'), Серхи Дардер, Тонни Триндаде Вильена (Алейш Видаль, 54'), Рауль Де Томас (Лоренсо Морон, 86') Предупреждения: Коста Хауме (9'), Кейди Баре (23'), Ведат Мурики (37'), Антонио Раильо (62'), Мануэль Морланес (81'), Алейш Видаль (81')

«Эспаньол» поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 36 очков, а «Мальорка» остается на 17-м месте с 26-ю баллами в активе.