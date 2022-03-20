Гол Беннасера принес «Милану» победу над «Кальяри»

Единственный гол на 60-й минуте забил Исмаэль Беннасер.
Футбол. Италия. Серия А
Кальяри — Милан 0:1
Гол: 0:1 Исмаэль Беннасер (59') Кальяри: Алессио Краньо, Эдоардо Гольданига, Маттео Ловато, Giorgio Altare, Рауль Белланова (Гастон Перейро, 82'), Рэзван Марин, Альберто Грасси (Бальде Кейта, 82'), Далберт (Габриэле Цаппа, 75'), Хараламбос Ликояннис (Алессандро Дейола, 68'), Жоао Педро, Леонардо Паволетти Милан: Оливье Жиру (Златан Ибрагимович, 87'), Рафаэл Леау (Анте Ребич, 71'), Браим Диас (Раде Крунич, 71'), Жуниор Мессьяс (Алексис Салемакерс, 78'), Франк Кессье, Исмаэль Беннасер, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Пьер Калюлю, Давиде Калабрия, Мик Меньян Предупреждение: Рауль Белланова (77')
«Милан» с 66 очками занимает первое место в турнирной таблице Серии А, опережая идущего на второй строчке «Наполи» на три очка. «Кальяри» с 25 очками — на 17-й строчке.