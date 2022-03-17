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    Сборная Англии назвала заявку на предстоящие товарищеские матчи

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    Стал известен состав сборной Англии на предстоящие мартовские матчи.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бернли»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

    Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Конор Коади («Вулверхэмптон»), Марк Гуэи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Бен Уайт («Арсенал»).

    Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Конор Галлахер («Кристал Пэлас»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мейсон Маунт («Челси»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»).

    Нападающие: Тэмми Абрахам («Рома»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Букайо Сака («Арсенал»), Эмиль Смит-Роу («Арсенал»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

    Сборная Англии сыграет товарищеские матчи со Швейцарией и Кот-д'Ивуаром. Игры пройдут 26 и 29 марта соответственно.

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