Семак рассказал, сможет ли Дзюба сыграть с «Арсеналом»

Артема Дзюбы

Главный тренер «Зенита»рассказал о состоянии нападающегоперед матчем с тульским «Арсеналом» в 22-м туре чемпионата России.

Ранее на этой неделе Дзюба отказался от очередного приглашения в сборную России.

«На эту тему я с ним не разговаривал. Состояние нормальное, готовится к матчу [с "Арсеналом"].

Понятно, что сейчас всем непросто. Тем не менее ребята профессионально выполняют работу, а мы делаем максимально от нас зависящее», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» — «Арсенал» состоится 19 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.