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    Стало известно, почему Дзюба снова отсутствует в составе сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Зенит
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему нападающий «Зенита» Артем Дзюба не попал в состав на национальной команды для участия в учебно-тренировочном сборе.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «С Артемом мы действительно встречались в конце предсезонных сборов "Зенита", но обещаний по обязательному вызову, конечно же, не было. Это относится не только к Дзюбе, а ко всем игрокам.

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    • В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживают много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать.

    Мы договорились, что остаемся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за Зенит», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

    Вячеслав Караваев также попросил тренерский штаб сборной не вызывать его на сбор. Защитник «Зенит» пока не чувствует себя достаточно подготовленным и попросил дать ему время на набор физической формы.

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