Стало известно, почему Дзюба снова отсутствует в составе сборной России

Главный тренер сборной Россиирассказал, почему нападающий «Зенита»не попал в состав на национальной команды для участия в учебно-тренировочном сборе.

«С Артемом мы действительно встречались в конце предсезонных сборов "Зенита", но обещаний по обязательному вызову, конечно же, не было. Это относится не только к Дзюбе, а ко всем игрокам.

В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживают много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать.

Мы договорились, что остаемся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за Зенит», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Вячеслав Караваев также попросил тренерский штаб сборной не вызывать его на сбор. Защитник «Зенит» пока не чувствует себя достаточно подготовленным и попросил дать ему время на набор физической формы.