Карпин назвал состав сборной России на учебно-тренировочный сбор

Всего в списке 27 футболистов. Нападающего «Зенита» Артема Дзюбы среди них нет.
Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар» Краснодар), Антон Шунин («Динамо» Москва), Александр Селихов («Спартак» Москва);
защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Кирилл Заика, Сергей Терехов (оба — «Сочи» Сочи), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва);
полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский (оба — «Крылья Советов» Самара), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар» Краснодар), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону);
нападающие: Федор Смолов («Динамо» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Зенит» Санкт-Петербург).
Расписание учебно-тренировочного сбора, в том числе товарищеских матчей, прорабатывается и будет опубликовано дополнительно
Напомним, сборная России была отстранена от участия в международных соревнованиях. В связи с этим национальная команда не сможет сыграть с Польшей в стыковом матче квалификации ЧМ-2022.