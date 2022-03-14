Гжегож Крыховяк прибыл в Афины для подписания контракта с «АЕКом»

прибыл в столицу Греции для подписания контракта с местным «АЕКом», сообщает «твиттер» афинского клуба.

Пресс-служба «АЕКа» опубликовала фото прибытия поляка в аэропорт. Ожидается, что в течение дня будет объявлено о подписании соглашения.

В России Крыховяк выступал за «Локомотив» и «Краснодар». С «железнодорожниками» он выигрывал Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны. В стан «быков» поляк перешёл летом прошлого года. В текущем сезоне он провёл 15 матчей в чемпионате России.

Напомним, «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и Викторе Классоне. Кабелла и Классон уже покинули клуб.