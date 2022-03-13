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    «Спартак» проиграл «Краснодару», Сперцян оформил дубль

    «Спартак» — «Краснодар»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 21-го тура чемпионата России.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    Гости открыли счет уже на 5-й минуте. Эдуард Сперцян со штрафного пробил под спартаковской стенкой — Селихов лишь взглядом проводил мяч, залетевший в сетку ворот.

    На 37-й минуте в ворота кубанцев был назначен пенальти. Промес со стандартного положения совершил навес в штрафную «Краснодара», Джикия головой сделал скидку на дальнюю штангу, Сафонов в прыжке дотянулся до мяча, который отскочил в вытянутую руку Ильина.

    Промес с 11-метровой отметки сильно пробил в нижний угол ворот — Сафонов немного не дотянулся до мяча.

    На 84-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Спартака». Сперцян был готов пробить в касание после прострела в штрафную «Спартака», но там его ногу зацепил Мартинс. Сам Сперцян с «точки» пробил практически по центру, а Селихов завалился в угол ворот.

    РПЛ. 21-й тур
    «Спартак» (Москва) — «Краснодар» — 1:2 (1:1)
    Голы: Промес, 38 (с пенальти) — Сперцян, 5; 86 (с пенальти)«Спартак»: Селихов, Кофрие (Соболев, 90), Жиго, Джикия (к), Айртон, Умяров (Зобнин, 90), Мартинс, Мозес (Хлусевич, 65), Промес, Бакаев (Ларссон, 75), Николсон«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов (Якимов, 90), Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин (Попов, 90), Манелов (Газинский, 74)Предупреждения: Умяров, 43; Николсон, 44 — Черников, 31

    Красно-белые с 26 очками остались на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Быки» набрали 35 очков и занимают пятую строчку.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре команда Паоло Ваноли 19 ноября в гостях сыграет с «Нижним Новгородом». «Краснодар» днем позже отправится отправится в гости к «Уфе».

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