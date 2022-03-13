«Спартак» — «Краснодар»: счет матча 1:2, обзор голов

Гости открыли счет уже на 5-й минуте. Эдуард Сперцян со штрафного пробил под спартаковской стенкой — Селихов лишь взглядом проводил мяч, залетевший в сетку ворот.
На 37-й минуте в ворота кубанцев был назначен пенальти. Промес со стандартного положения совершил навес в штрафную «Краснодара», Джикия головой сделал скидку на дальнюю штангу, Сафонов в прыжке дотянулся до мяча, который отскочил в вытянутую руку Ильина.
Промес с 11-метровой отметки сильно пробил в нижний угол ворот — Сафонов немного не дотянулся до мяча.
На 84-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Спартака». Сперцян был готов пробить в касание после прострела в штрафную «Спартака», но там его ногу зацепил Мартинс. Сам Сперцян с «точки» пробил практически по центру, а Селихов завалился в угол ворот.
Красно-белые с 26 очками остались на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Быки» набрали 35 очков и занимают пятую строчку.
В следующем туре команда Паоло Ваноли 19 ноября в гостях сыграет с «Нижним Новгородом». «Краснодар» днем позже отправится отправится в гости к «Уфе».