ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАСупер Марио. Гол Фернадеса принес ЦСКА непростую победу в дерби с «Локо»
  • 22:28
    • Хэт-трик Роналду принес МЮ победу над «Тоттенхэмом»
  • 20:53
    • ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» в столичном дерби
  • 19:26
    • «Бавария» не справилась с «Хоффенхаймом»
  • 00:42
    • Гол Калюлю принес «Милану» победу над «Эмполи»
  • 22:05
    • «Ювентус» обыграл «Сампдорию» благодаря дублю Мораты
    Все новости спорта

    Гол Калюлю принес «Милану» победу над «Эмполи»

    «Милан» — «Эмполи»: счет матча 1:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Эмполи Милан
    В матче 29-го тура чемпионата Италии «Милан» одержал домашнюю победу над «Эмполи» — 1:0.

    «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Милан»

    Счет был открыт на 19-й минуте. Жиру со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в «стенку» из игроков «Эмполи» и отскочил к радиусу штрафной площади, а оттуда здорово в левый угол ворот пробил Пьер Калюлю — Викарио даже не стал прыгать.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Эмполи 1:0
    Гол: 1:0 Пьер Калюлю (19') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Алессандро Флоренци, Исмаэль Беннасер (Раде Крунич, 88'), Сандро Тонали, Жуниор Мессьяс (Алексис Салемакерс, 72'), Франк Кессье (Браим Диас, 72'), Рафаэл Леау (Анте Ребич, 83'), Оливье Жиру (Златан Ибрагимович, 83') Эмполи: Андреа Пинамонти, Лиам Хендерсон (Патрик Кутроне, 63'), Nedim Bajrami (Федерико Ди Франческо, 71'), Filippo Bandinelli (Марко Бенасси, 71'), K.Asllani, Шимон Журовский, Liberato Cacace (Fabiano Parisi, 63'), Себастьяно Луперто, Simone Romagnoli, Riccardo Fiamozzi (Петар Стоянович, 63'), Гульельмо Викарио

    «Россонери» набрали 63 очка и продолжают лидировать в турнирной таблице Серии А, опережая «Интер» на 5 очков.

    Календарь и таблица Серии А

    В воскресенье команда Симоне Индзаги сыграет в гостях против «Торино».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» разгромит «Краснодар»
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
  • ПСЖ будет сгонять злость на аутсайдере
  • ПСЖ — «Бордо». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Уверенная победа «Зенита»?
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Лутон — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры