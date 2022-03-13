«Милан» — «Эмполи»: счет матча 1:0, обзор голов

В матче 29-го тура чемпионата Италииодержал домашнюю победу над— 1:0.

Счет был открыт на 19-й минуте. Жиру со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в «стенку» из игроков «Эмполи» и отскочил к радиусу штрафной площади, а оттуда здорово в левый угол ворот пробил Пьер Калюлю — Викарио даже не стал прыгать.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Эмполи 1:0 Гол: 1:0 Пьер Калюлю (19') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Алессандро Флоренци, Исмаэль Беннасер (Раде Крунич, 88'), Сандро Тонали, Жуниор Мессьяс (Алексис Салемакерс, 72'), Франк Кессье (Браим Диас, 72'), Рафаэл Леау (Анте Ребич, 83'), Оливье Жиру (Златан Ибрагимович, 83') Эмполи: Андреа Пинамонти, Лиам Хендерсон (Патрик Кутроне, 63'), Nedim Bajrami (Федерико Ди Франческо, 71'), Filippo Bandinelli (Марко Бенасси, 71'), K.Asllani, Шимон Журовский, Liberato Cacace (Fabiano Parisi, 63'), Себастьяно Луперто, Simone Romagnoli, Riccardo Fiamozzi (Петар Стоянович, 63'), Гульельмо Викарио

«Россонери» набрали 63 очка и продолжают лидировать в турнирной таблице Серии А, опережая «Интер» на 5 очков.

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