УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении президента и спортивного директора ПСЖ

Напомним, что встреча 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась 9 марта в Мадриде и завершилась победой испанцев со счетом 3:1.

Напомним, что после финального свистка Аль-Хелаифи направился в подтрибунное помещение, чтобы предъявить претензии судьям. По пути он кричал и бил по окружающим предметам.

Однако президент ПСЖ потерялся и в итоге зашел в помещение к делегату «Реала» Карлосу Давиле, который попытался снять ситуацию на видео.

Увидев это, Аль-Хелайфи подошел к нему с криком «Я убью тебя». Катарского бизнесмена принялись останавливать собственные телохранители.

Отмечается, что позже спортивный директор парижан Леонардо потребовал стереть видео с мобильного телефона сотрудника «Реала».