УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении президента и спортивного директора ПСЖ

Нассер Аль-Хелайфи Фото: globallookpress.com
Напомним, что встреча 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась 9 марта в Мадриде и завершилась победой испанцев со счетом 3:1.
Напомним, что после финального свистка Аль-Хелаифи направился в подтрибунное помещение, чтобы предъявить претензии судьям. По пути он кричал и бил по окружающим предметам.
Однако президент ПСЖ потерялся и в итоге зашел в помещение к делегату «Реала» Карлосу Давиле, который попытался снять ситуацию на видео.
Увидев это, Аль-Хелайфи подошел к нему с криком «Я убью тебя». Катарского бизнесмена принялись останавливать собственные телохранители.
Отмечается, что позже спортивный директор парижан Леонардо потребовал стереть видео с мобильного телефона сотрудника «Реала».