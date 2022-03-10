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    УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении президента и спортивного директора ПСЖ

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    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелайфи/strong> и спортивного директора парижан Леонардо из-за их поведения после ответного матча с мадридским «Реалом» .

    Нассер Аль-Хелайфи
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    Нассер Аль-Хелайфи

    Напомним, что встреча 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась 9 марта в Мадриде и завершилась победой испанцев со счетом 3:1.

    Напомним, что после финального свистка Аль-Хелаифи направился в подтрибунное помещение, чтобы предъявить претензии судьям. По пути он кричал и бил по окружающим предметам.

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    • Однако президент ПСЖ потерялся и в итоге зашел в помещение к делегату «Реала» Карлосу Давиле, который попытался снять ситуацию на видео.

    Увидев это, Аль-Хелайфи подошел к нему с криком «Я убью тебя». Катарского бизнесмена принялись останавливать собственные телохранители.

    Отмечается, что позже спортивный директор парижан Леонардо потребовал стереть видео с мобильного телефона сотрудника «Реала».

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