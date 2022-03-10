Президент «ПСЖ» пытался прорваться в судейскую комнату после матча с «Реалом»

Президент «Пари Сен-Жермен»после матча с мадридским «Реалом» пытался попасть в судейскую комнату.

Об этом в своем рапорте сообщил главный арбитр матча «Реал» — «ПСЖ» Данни Маккели.

По словам голландского рефери, Аль-Хелайфи и спортивный директор парижского клуба Леонардо вели себя максимально агрессивно.

«Аль-Хелайфи и Леонардо пытались проникнуть в судейскую раздевалку.

Они заблокировали дверь. Президент умышленно ударил по флажку одного из судей, сломав его», — написал Маккели в своем рапорте.

Кроме того, Marca сообщает, что Аль-Хелайфи сначала перепутал комнаты и зашел в помещение к делегату «Реала» Карлосу Давиле, который пытался снять происходящее на видео. В ответ президент «ПСЖ» кричал «Я убьют тебя!».

«ПСЖ» проиграл «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3. На гол Килиана Мбаппе «Мадрид» ответил хет-триком Карима Бензема.