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    В «Химках» отреагировали на решение КДК не засчитывать техническое поражение «Локомотиву»

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    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на решение КДК не засчитывать техническое поражение «Локомотиву» (2:3) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

    Роман Терюшков
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    Роман Терюшков

    «Мы не понимаем, почему наш запрос не был удовлетворён. Ждём мотивировочную часть. Наши доводы говорят о том, что Кухта не имел права принимать участия в матче с "Химками".

    Вы слышали часть "Локомотива", которые говорили, что если даже было нарушение, то оно должно было распространяться на кубковую игру с "Енисеем". И там должен был быть засчитан проигрыш. Но мы не согласны с таким заявлением.

  • КДК РФС отклонил просьбу «Химок» засчитать «Локомотиву» техническое поражение
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    • Карточки, полученные в чемпионате, не распространяются на Кубки — и наоборот. Всё было занесено в электронную систему ФИФА, и Чешская федерация футбола уведомляла РФС о том, что Кухта имеет дисквалификацию», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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