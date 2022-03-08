Спортивный юрист: Решение допустить Польшу до финала «стыков» ЧМ-2022 не соответствует регламенту ФИФА

Спортивный юристпрокомментировала решение ФИФА отправить сборную Польши в финал стыковых матчей к чемпионату мира-2022 в Катаре без игры против сборной России.

Напомним, что ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решения ФИФА и УЕФА.

РФС просит CAS отменить оспариваемые решения и восстановить все российские команды и клубы для участия в турнирах ФИФА и УЕФА. РФС также подал ходатайство о приостановлении исполнения каждого обжалуемого решения.

«Смысл в том, что мы подали апелляцию на решение CAS (Спортивный арбитражный суд).

В соответствии с кодексом CAS, решение ФИФА остается в силе до завершения рассмотрения CAS своего решения. Юридически мы отстранены.

Наверное, CAS примет решение хотя бы по обеспечительным мерам восстановить сборную в сетке, чтобы мы смогли отыграть матчи. Надеюсь, CAS в ближайшее время рассмотрит и примет решение хотя бы по обеспечительным мерам.

Каковы наши шансы? Все всегда 50 на 50. Это арбитры, которые из своих субъективных представлений принимают решение. Сказать однозначно, как те или иные арбитры воспримут доводы разных сторон невозможно.

Юридически такое решение выглядит, как минимум, странно. Оно не соответствует регламенту ФИФА. Но, например, фигурном катании CAS по принципу справедливости отошли от буквы регламента, потому что кодекс был неправильным.

Однако, полагаю, политический контекст может повлиять на принятие решения», — сказала Анцелиович «Спорт-Экспрессу».

Сборная России в полуфинальном матче отбора должна была сыграть против команды Польши 24 марта, победитель 29 марта должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.