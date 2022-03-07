Доменико Берарди: Я провожу отличный сезон

Нападающий «Сассуоло»прокомментировал победу в игре с «Венецией» (4:1).

«Я все лучше начинаю понимать, на что я способен. Я должен благодарить команду за то, что у меня всё в порядке. Я провожу отличный сезон, нужно продолжать в том же духе. Впереди самый важный отрезок сезона. Успех на нём придаст нам уверенности в себе», — цитирует Берарди Mondo Napoli.

В нынешнем сезоне в 25 матчах итальянской Серии А Берарди забил 12 голов и отдал 11 голевых передач. Соглашение между нападающим и «Сассуоло» истекает в 2024 году.

Прошлым летом Берарди в составе сборной Италии стал победителем чемпионата Европы. В финале команда Роберто Манчини переиграла сборную Англии.