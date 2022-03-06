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    Гол Мораты принес «Ювентуса» победу над «Специей»

    «Ювентус» — «Спиция»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Специей» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Италии.

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    Счет был открыт на 23-й минуте. Убежал к штрафной соперника Влахович и отдал поперек на Локателли, который продлил в касание на Морату. Испанец без проблем переиграл голкипера, пробив в дальний нижний угол.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Специя 1:0
    Гол: 1:0 Альваро Мората (21') Ювентус: Войцех Щенсны, Данило, Маттейс де Лигт, Даниэле Ругани, Лука Пеллегрини (Федерико Бернардески, 63'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Arthur Melo, Хуан Куадрадо, Душан Влахович, Альваро Мората Специя: Emmanuel Gyasi, Рею Манай, Даньеле Верде, Симоне Бастони, Giulio Maggiore, Кевин Агудело, Аркадиуш Реца, Димитриос Николау, Martin Erlic, Salva Ferrer, Иван Проведель Предупреждения: Martin Erlic (54'), Душан Влахович (57'), Лука Пеллегрини (61')

    «Ювентус» с 53 очками остался на четвертой позиции турнирной таблицы Серии А. «Специя» опустилась на 16-ю строчку, имея в своем активе 26 очков.

    Календарь и таблица Серии А

    В следующем туре «Ювентус» сыграет на выезде с «Сампдорией», а «Специя» примет дома «Кальяри». Обе встречи состоятся 12 марта.

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