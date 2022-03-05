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    «Лион» разгромил «Лорьян» и сократил отставание от зоны еврокубков

    «Лорьян» — «Лион»: счет 1:4, обзор голов

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    В выездном поединке 27 тура чемпионата Франции «Лион» победил «Лорьян» со счетом 4:1.

    Ромэн Фавр
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    Ромэн Фавр

    Гости повели в счете в первом тайме благодаря голам Ромэна Фавра и Муссы Дембеле. Для второго это был девятый гол в сезоне Лиги 1.

    Терем Моффи на 57 минуте сократил разрыв, но не надолго. Уже через 2 минуты Карл Экамби снова установил фору до 2 голов. Дембеле в этом случае выступил ассистентом.

    Ромэн Фавр поставил точку в матче на 78 минуте, оформив свой девятый гол в нынешнем сезоне французского первенства.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лорьян — Лион 1:4
    Голы: 0:1 Ромен Февр (5'), 0:2 Мусса Дембеле (26'), 1:2 Теремас Моффи (57'), 1:3 Карл Токо Экамби (59'), 1:4 Ромен Февр (78') Лорьян: Маттьё Дрейер, Убулан Мендес, Moritz Jenz, Leo Petrot (Sambou Soumano, 79'), Венсан Ле Гофф, Бонке Инносент, Арман Лорьенте (Жереми Морель, 79'), Тома Монкондю (Ibrahima Kone, 57'), Лоран Абергель, Dango Ouattara (Энцо Ле Фе, 57'), Теремас Моффи (Кентен Буагар, 79') Лион: Мусса Дембеле, Карл Токо Экамби, Лукас Пакета (Жефф Рен-Аделед, 83'), Ромен Февр, Уссем Ауа, Максанс Какере, Эмерсон (Henrique Silva, 71'), Кастелло Люкеба (Жером Боатенг, 71'), Тьяго Мендес, Мало Гюсто, Антони Лопеш Предупреждение: Тома Монкондю (32')

    Благодаря этой победе «Лион» поднялся на 6 строчку с 41 очком. «Лорьян» с 24 баллами находится на 16 позиции.

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