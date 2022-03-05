«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: счет 1:0, обзор гола

В поединке 28 тура АПЛпринимал. «Мерсисайдцы» выиграли со счетом 1:0.

Победный гол забил Садио Мане после прострела Трента Александра-Арнольда. Форвард сумел переправить мяч в сетку, находясь на грани офсайда.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Вест Хэм 1:0 Гол: 1:0 Садио Мане (27') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Фабиньо, Наби Кейта (Джеймс Милнер, 90'), Мохамед Салах (Диогу Жота, 79'), Садио Мане, Луис Диас (Кёртис Джонс, 90') Вест Хэм: Майкл Антонио, Пабло Форнальс (Daniel Chesters, 90'), Никола Влашич (Марк Ноубл, 61'), Мануэль Лансини, Томаш Соучек, Джаррод Боуэн (Саид Бенрахма, 53'), Аарон Крессвел, Курт Зума, Крэйг Доусон, Бенджамин Джонсон, Лукаш Фабиански Предупреждения: Крэйг Доусон (31'), Диогу Жота (89'), Садио Мане (90 + 4')

«Ливерпуль» набрал 63 очка и занимает второе место. Пока что «красные» сократили отставание от «Ман Сити» до трех пунктов.

У «молотобойцев» 45 очков и 5 позиция в турнирной таблице.