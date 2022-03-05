ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юсуф ЯзыджиТоповый Языджи. ЦСКА сломил сопротивление «Нижнего Новгорода» и поднялся в топ-3
  • 22:28
    • Гол Мане стал победным для «Ливерпуля» в матче с «Вест Хэмом»
  • 20:59
    • ЦСКА вырвал победу у «Нижнего Новгорода»
  • 19:54
    • «Челси» добился разгромной победы над «Бернли»
  • 22:20
    • «Трактор» одержал третью победу в серии с «Нефтехимиком»
  • 22:19
    • «Реал» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    Гол Мане стал победным для «Ливерпуля» в матче с «Вест Хэмом»

    «Ливерпуль» — «Вест Хэм»: счет 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Вест Хэм Ливерпуль
    В поединке 28 тура АПЛ «Ливерпуль» принимал «Вест Хэм». «Мерсисайдцы» выиграли со счетом 1:0.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Победный гол забил Садио Мане после прострела Трента Александра-Арнольда. Форвард сумел переправить мяч в сетку, находясь на грани офсайда.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Вест Хэм 1:0
    Гол: 1:0 Садио Мане (27') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Фабиньо, Наби Кейта (Джеймс Милнер, 90'), Мохамед Салах (Диогу Жота, 79'), Садио Мане, Луис Диас (Кёртис Джонс, 90') Вест Хэм: Майкл Антонио, Пабло Форнальс (Daniel Chesters, 90'), Никола Влашич (Марк Ноубл, 61'), Мануэль Лансини, Томаш Соучек, Джаррод Боуэн (Саид Бенрахма, 53'), Аарон Крессвел, Курт Зума, Крэйг Доусон, Бенджамин Джонсон, Лукаш Фабиански Предупреждения: Крэйг Доусон (31'), Диогу Жота (89'), Садио Мане (90 + 4')

    «Ливерпуль» набрал 63 очка и занимает второе место. Пока что «красные» сократили отставание от «Ман Сити» до трех пунктов.

    У «молотобойцев» 45 очков и 5 позиция в турнирной таблице.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каким будет матч «Реалов» в Мадриде?
  • «Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • ПСЖ дожмет «Ниццу»
  • «Ницца» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Долгожданная виктория римлян?
  • «Кальяри» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 6 марта
  • Завтра в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кальяри — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Уотфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры