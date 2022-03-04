Тренер «Ротора»: Второй пенальти в матче с «Рубином» получили на ровном месте

Главный тренер «Ротора»прокомментировал поражение от(1:2) в матче 1/8 финала Кубка России.

«Показали достаточно неплохой уровень футбола, обе команды старались играть в атаку. Такие игры нравятся болельщикам.

К сожалению, есть определенный осадок. После эпизода, когда у ворот соперника мы организовали голевой момент с попаданием в штангу, мы получили этот нелепый 11-метровый удар в свои ворота.

Сказал в раздевалке, что благодарен ребятам за матч, мы находимся на правильном пути, это по качеству игры было видно. Периодами мы действовали достаточно неплохо.

Мы знали, что "Рубин" играющая команда, мы тоже не планировали закрываться, у нас было достаточно голевых эпизодов, где мы могли бы реализовать.

Мы получили два мяча со стандарта, причем второй 11-метровый удар на ровном месте. Игра была как минимум равная, а по острым моментам, если бы мы реализовали, могли и довести матч до победы.

Хотелось бы пожелать "Рубину" дальнейшего продвижения по сетке, чтобы они добились максимального результата в этом турнире, потому что команда хорошая, обладает хорошими исполнителями и хорошим специалистом Леонидом Викторовичем Слуцким», — цитирует Куликова Sport24.