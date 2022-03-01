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    FIFPro призвала ФИФА аннулировать контракты легионеров в РПЛ

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    Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) призвала ФИФА предоставить всем легионерам клубов РПЛ право расторгнуть действующие контракты без выплаты неустойки.

    Юри Алберто
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    Юри Алберто

    «Мы призвали ФИФА сделать это. Необходимо задействовать эту меру как можно скорее. Обостряющийся конфликт кажется нам поводом для того, чтобы дать игрокам возможность расторгнуть контракт без выплаты компенсации клубу. Мы сейчас это обсуждаем с ФИФА.

    Два года назад ФИФА временно скорректировала трансферные правила трансфера в связи с коронавирусом. Руководители ФИФА могут корректировать правила в чрезвычайных ситуациях, что было доказано в то время. Учитывая крайне тревожную ситуацию, мы считаем, что игрокам должна быть предоставлена свобода выезда из страны», — цитирует члена совета директоров FIFPro Луиса Эверарда издание Voetbal International.

    Нидерландское издание подсчитано, что на данный момент в РПЛ играют порядка 133 иностранных футболистов.

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