Колосков: Санкции ФИФА и УЕФА убивают российский футбол

Почетный президент РФСпрокомментировал отстранение российских команд от всех турниров, организованных ФИФА и УЕФА.

«Мягко говоря, это недружественное отношение к российскому футболу и РФС. Потому что ни РФС, ни клубы, ни национальные команды не нарушали никаких норм — ни уставных, ни регламентных.

Они просто убивают российский футбол на корню. Пошли на поводу, под давлением Евросоюза, его институтов и приняли такое решение. Конечно, очень жаль, что общественные и уважаемые организации потеряли авторитет и действуют под чужую дудку», — приводит слова Колоскова ТАСС.

В понедельник, 28 февраля, ФИФА и УЕФА договорились о недопуске российских клубов и сборных к соревнованиям под эгидой организаций из-за ситуации вокруг России и Украины. Отстранение будет действовать до особого распоряжения.