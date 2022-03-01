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    Колосков: Санкции ФИФА и УЕФА убивают российский футбол

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал отстранение российских команд от всех турниров, организованных ФИФА и УЕФА.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Мягко говоря, это недружественное отношение к российскому футболу и РФС. Потому что ни РФС, ни клубы, ни национальные команды не нарушали никаких норм — ни уставных, ни регламентных.

    Они просто убивают российский футбол на корню. Пошли на поводу, под давлением Евросоюза, его институтов и приняли такое решение. Конечно, очень жаль, что общественные и уважаемые организации потеряли авторитет и действуют под чужую дудку», — приводит слова Колоскова ТАСС.

    В понедельник, 28 февраля, ФИФА и УЕФА договорились о недопуске российских клубов и сборных к соревнованиям под эгидой организаций из-за ситуации вокруг России и Украины. Отстранение будет действовать до особого распоряжения.

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