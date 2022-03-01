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    Карпин остался разочарован решением ФИФА в отношении сборной России

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА — значит ничего не сказать. Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четверки определится на футбольном поле.

    Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды. Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернется на международную арену», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

    Сборная России лишилась шансов на попадание на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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