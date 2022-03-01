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    Гисдоль покинул пост главного тренера «Локомотива»

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    Немецкий специалист Маркус Гисдоль ушел с поста главного тренера «Локомотива», сообщается на сайте московского футбольного клуба.

    Маркус Гисдоль
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    Маркус Гисдоль

    Исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников назначен Марвин Комппер, который будет готовить команду к ближайшим матчам.

    «Гисдоль освобожден от должности главного тренера "Локомотива". Исполняющим обязанности назначен Марвин Комппер. Он будет готовить команду к ближайшим матчам в Кубке России, а также в российской Премьер-лиге», — говорится в заявлении.

    52-летний немец возглавил московский клуб 10 ноября 2021 года, сменив на посту Марко Николича.

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