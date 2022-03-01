Гисдоль покинул пост главного тренера «Локомотива»

Немецкий специалистушел с поста главного тренера «Локомотива», сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников назначен Марвин Комппер, который будет готовить команду к ближайшим матчам.

«Гисдоль освобожден от должности главного тренера "Локомотива". Исполняющим обязанности назначен Марвин Комппер. Он будет готовить команду к ближайшим матчам в Кубке России, а также в российской Премьер-лиге», — говорится в заявлении.

52-летний немец возглавил московский клуб 10 ноября 2021 года, сменив на посту Марко Николича.