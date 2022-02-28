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    Глава Польского футбольного союза: Мы не будем играть с командой России, как бы она ни называлась

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    Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что решение ФИФА о лишении сборной России флага и гимна, не повлияет на отказ польских футболистов участвовать в отборочном матче ЧМ-2022.

    Цезарий Кулеша
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    Цезарий Кулеша

    Сборная России должна была сыграть с Польшей 24 марта в Москве в полуфинале стыкового турнира чемпионата мира в Катаре.

    В воскресенье, 28 февраля, стало известно, что в связи с военным конфликтом на Украине ФИФА в числе прочего постановила проводить на нейтральной территории домашние матчи сборной России, которая была переименована в «команду РФС».

    Кроме того, в ФИФА не исключили дополнительных санкций вплоть до исключения сборной России из соревнований.

    «Сегодняшнее решение ФИФА для нас совершенно неприемлемо. Мы не заинтересованы в участии в этом матче.

    Наша позиция остается непреклонной: сборная Польши не будет играть с Россией, как бы она ни называлась», — говорится в сообщении Кулеши в твиттере.

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