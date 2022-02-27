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    Ваноли — о целях «Спартака»: Выиграть Кубок России, а Лига Европы — наша мечта

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    Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2) назвал цели команды на оставшуюся часть сезона.

    Паоло Ваноли
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    Паоло Ваноли

    «Конечно, хотелось начать по-другому. Знали о том, что календарь будет очень тяжелый. Этих матчи не нужно бояться. Мы не сдаемся.

    Сейчас наш моральный дух немного ниже. Мы должны от матча к матчу сокращать отставание. Я говорил, что "Спартак" давно не выигрывал трофеи.

    Для нас поставлена цель выиграть Кубок России. А Лига Европы — наша мечта. Мы уже добились в этом турнире исторического результата.

    Нужно смотреть вперед. Мы должны работать над психологией победителя», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Спартак» сыграет с «Кубанью» (2 марта). В 1/8 финала Лиги Европы красно-белые встретятся с «Лейпцигом» (10 марта).

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