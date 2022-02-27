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    «Кальяри» на выезде одолел «Торино»

    «Торино» — «Кальяри»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Торино Кальяри
    В матче 27-го тура чемпионата Италии «Кальяри» одержал выездную победу над «Торино» со счетом 2:1.

    «Кальяри»
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    «Кальяри»

    Счет в матче открыли гости — на 21-й минуте отличился Рауль Белланова. Гол Андреа Белотти на 54-й минуте позволил «Торино» отыграться.

    Спустя еще 8 минут Алессандро Дейола забил мяч, который в итоге стал победным.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Кальяри 1:2
    Голы: 0:1 Рауль Белланова (21'), 1:1 Андреа Белотти (54'), 1:2 Алессандро Дейола (62') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи, Бремер, Рикардо Родригес, Кристиан Ансальди, Саша Лукич (Samuele Ricci, 85'), Томмазо Побега, Мергим Войвода (Уилфрид Стефан Синго, 69'), Йосип Брекало (Антонио Санабрия, 69'), Марко Пьяца (Demba Seck, 85'), Андреа Белотти (Пьетро Пеллегри, 79') Кальяри: Жоао Педро, Гастон Перейро (Леонардо Паволетти, 60'), Далберт, Алессандро Дейола, Альберто Грасси, Рэзван Марин, Рауль Белланова, Giorgio Altare, Маттео Ловато (Лука Чеппители, 90'), Эдоардо Гольданига, Алессио Краньо Предупреждения: Маттео Ловато (40'), Томмазо Побега (51'), Эдоардо Гольданига (74'), Леонардо Паволетти (90'), Уилфрид Стефан Синго (90 + 1'), Далберт (90 + 4')

    Победа позволила «Кальяри» (25 очков) на 3 очка оторваться от зоны вылета. «Торино» занимает 11-ю позицию в таблице Серии А с 33 очками.

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