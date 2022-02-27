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    Шченсны: Надеюсь, что у ФИФА хватит смелости отстранить Россию от ЧМ

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    Вратарь «Ювентуса» Войчех Шченсны прокомментировал решение сборной Польши об отказе от участия в стыковой игре ЧМ-2022 с командой России.

    Войчех Шченсны
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    Войчех Шченсны

    «Я уже решил, что не буду играть с Россией, и рад, что товарищи по команде сделали такой же выбор.

    Если нам засчитают техническое поражение, то мы встретим это решение с высоко поднятыми головами, понимая, что поступили правильно.

    Я надеюсь, что Россию отстранят от чемпионата мира. Посмотрим, хватит ли у ФИФА смелости на это», — сказал голкипер Calciomercato.

    Полуфиналы стыкового турнира плей-офф за выход на ЧМ-2022 между сборными России и Польши, а также командами Чехии и Швеции должны пройти 24 марта.

    Победители пар встретятся в финале 29-го марта. У России оба матча были запланированы в Москве.

    Ранее от матча против России отказалась сперва сборная Польши, затем тоже самое сделала команда Швеции. Это связано с ситуацией в Украине.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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