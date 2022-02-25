Россия осталась на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА

По завершении очередной еврокубковой неделисохранила за собой десятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Россию представлял лишь один клуб — санкт-петербургский «Зенит». В ответной игре 1/16 финала Лиги Европы он сыграл вничью на выезде с испанским «Бетисом» (0:0), но уступил по сумме двух встреч — 2:3.

Теперь у России в таблице коэффициентов УЕФА 34,482 балла, у Шотландии — 34,700. Отрыв России от Сербии, которая располагается на 11-й строчке, составляет 1,607 балла.

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы Россию будет представлять московский «Спартак», который узнает своего будущего соперника в пятницу, 25 февраля.